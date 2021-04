Partanna premiata all’Ecoforum di Legambiente come Comune “Rifiuti Free”

PARTANNA – La Città di Partanna è stata premiata ieri mattina (24 aprile) nell’ambito della manifestazione “Sicilia Munnizza Free“, organizzata da Legambiente regionale, in qualità di Comune “Rifiuti free“, grazie all’elevata percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti registrata nel 2020 (esattamente l’80,8 per cento) e in quanto 3° Comune in provincia di Trapani per l’ottimo […]

PARTANNA – La Città di Partanna è stata premiata ieri mattina (24 aprile) nell’ambito della manifestazione “Sicilia Munnizza Free“, organizzata da Legambiente regionale, in qualità di Comune “Rifiuti free“, grazie all’elevata percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti registrata nel 2020 (esattamente l’80,8 per cento) e in quanto 3° Comune in provincia di Trapani per l’ottimo risultato dei 70 kg di secco residuo procapite per abitante, quindi, sotto la soglia del 75 per cento. “Il premio va alla città e al suo impegno costante – ha sottolineato il sindaco Nicolò Catania, che ieri mattina è intervenuto tra i relatori anche in qualità di presidente della SRR Trapani Sud – per l’importante obiettivo raggiunto che non è un traguardo ma sempre un nuovo input al miglioramento del sistema volto a perseguire sempre maggiore efficienza ed economicità”. Il primo cittadino è intervenuto all’EcoForum provinciale sui rifiuti e l’economia circolare con altri sindaci, esperti, realtà industriali e associative del territorio, per analizzare le criticità e le soluzioni per sostenere il percorso della provincia verso l’economia circolare.