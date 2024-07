Partanna ricorda il giudice Rocco Chinnici e la sua scorta

PARTANNA – Nella serata di ieri (29 luglio) si è svolta anche a Partanna una cerimonia di commemorazione dell’uccisione del Giudice Rocco Chinnici, del Maresciallo Mario Trapassi, dell’Appuntato Salvatore Bartolotta e del portiere Stefano Li Sacchi.

Alle ore 19, in Piazza Umberto I, nella città dove nel 1954 Chinnici svolse l’incarico di Pretore prima di spostare la propria attività lavorativa su Palermo, una delegazione di militari dell’Arma, personale dell’ANC, il sindaco di Partanna e cittadini del posto si sono riuniti in un momento di preghiera per un momento di ricordo dopo 41 anni da quel 29 luglio 1983, quando una Fiat 126 verde imbottita con 75 chili di tritolo esplose in via Pipitone Federico a Palermo.