Partanna: rigenerazione urbana, illuminazione artistica e colonnine per ricarica auto elettriche per 306 mila euro

PARTANNA – E’ in atto a Partanna un intervento di risoluzione delle problematiche inerenti la pubblica illuminazione, preventivo all’attuazione di un progetto di rigenerazione e illuminazione artistica che prenderà corpo grazie all’approvazione di uno schema di convenzione tra il Comune e la società AERO-TANNA s.r.l. La suddetta Società realizzerà in città delle misure compensative per un importo di 306 mila euro, riassumibili nella realizzazione dell’illuminazione artistica della parte esterna dei seguenti beni architettonici del Comune: Castello Grifeo; Chiesa Madre, facciata principale; Palazzo Comunale; Chiesa del Purgatorio; Fontana settecentesca in via Fontana; Palazzo storico (ex Cinema Astro); Area Archeologica di Contrada Stretto (parcheggio ed edificio); Fontana di piazza Falcone Borsellino; Palazzo Molinari; Palazzo Lo Bue. In programma anche la manutenzione delle opere di illuminazione artistica per un periodo di cinque anni; tale attività comprende: 261 punti luce da gestire relativi alle suddette opere di illuminazione artistica; manutenzione ordinaria in caso di guasto e pronto intervento su segnalazione attraverso contact center H24; ispezione delle opere di illuminazione artistica e manutenzione con cadenza annuale; manutenzione straordinaria. I lavori in programma, con la direzione e il coordinamento di Enel S.p.A. per la posa dei sostegni provvisori e/o per la realizzazione di eventuali altri manufatti previsti, prevedono anche la messa a disposizione di due infrastrutture di ricarica per auto elettriche aventi un valore complessivo di 21 mila euro, modello JuicePole 22 KW, a uso della collettività.