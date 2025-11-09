Partanna sanzionata dalla Regione per mancata produzione relazione annuale 2023-2024

PARTANNA – Quattro Comuni della provincia di Trapani sono stati sanzionati dalla Regione Sicilia per la mancata produzione della relazione annuale 2023-2024. I Comuni inadempienti sono, oltre che Partanna, Favignana, Pantelleria e Valderice. La multa prevede la riduzione del trasferimento regionale relativo alla quarta trimestralità 2025. Sanzione personale anche per il sindaco inadempiente. A Partanna saranno decurtati 53.979,37 euro dal finanziamento regionale che è di 157.631,90. “Ma complimenti”, è stata la cruda reazione di Mimma Amari, ex consigliere di opposizione all’attuale sindaco Francesco Li Vigni.