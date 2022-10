Partanna, Servizi pedagogici per i giovani

PARTANNA – L’Amministrazione Comunale di Partanna ha siglato un protocollo d’intesa con l’Associazione socio culturale Lisola Onlus di Marsala per dei servizi rivolti alla cosiddetta ‘comunità educante’ per i giovani dai 13 ai 25 anni soprattutto nel periodo post Covid.

I rappresentanti de Lisola, Valeria Vinci e Peppino Lentini, hanno incontrato nei locali del Comune il sindaco, Nicolò Catania e l’assessore ai Servizi Sociali e alla Cultura Noemi Maggio, per discutere dei servizi pedagogici che possano aiutare ragazzi e ragazze ad affrontare questo particolare periodo post pandemia e della realizzazione di percorsi volti a incrementare e migliorare la qualità di vita degli alunni degli Istituti Superiori grazie all’intervento del Comune che si farà da tramite e partner per la formazione del personale scolastico alle nuove metodologie da applicare. Lisola è un ente accreditato al MIUR secondo la direttiva 170 del 2016 per quanto riguarda la formazione al personale scolastico e mette il proprio know how al servizio della comunità del territorio affinché si possano realizzare progetti mirati e validi per la fascia giovanile. Si tratta di un’iniziativa totalmente a titolo gratuito relativa all’ambito sociale, dell’istruzione e ai servizi socio sanitari, che rappresentano gli ambiti di interesse dell’associazione marsalese, che svolge già un servizio di Ludoteca pediatrica all’interno dell’ospedale di Marsala o anche in strutture per anziani, e la Clown terapia.

“Un’iniziativa di grande valore sociale – dicono il sindaco Nicolò Catania e l’assessore Noemi Maggio – grazie alla quale siamo certi di garantire un servizio importante ai giovani della nostra comunità”.