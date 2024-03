Partanna si è oggi finalmente ricongiunta con i personaggi “partannesi” della fiction televisiva “Il Paradiso delle Signore”

PARTANNA – Mattinata di festa a Partanna davanti al Sagrato della Chiesa Madre dove un nutrito gruppo di abitanti si è riunito per accogliere caldamente uno dei protagonisti della fiction televisiva il “Paradiso delle signore“, Ciro Puglisi, impersonato dall’attore siciliano Massimo Cagnina che nella fiction è originario proprio di Partanna come tutta la sua famiglia e che ha spiegato la presenza nel centro belicino sua e quella del giornalista Massimo Tosi che lo intervistava davanti al pubblico partannese in diretta per la trasmissione Uno Mattina, utilizzando pochissime parole: “Siamo finalmente qui nel nostro paese di Partanna, una lacuna che dovevamo colmare”. Il servizio di Tosi è però partito prima, dal Bar Chiofalo dove sono stati coinvolti Angela e Giuseppe Chiofalo. Quest’ultimo ha spiegato come prepara i cannoli siciliani di sua produzione. Il personaggio Ciro Puglisi dalla piazza di Partanna ha interloquito nella trasmissione con altri due personaggi della fiction presenti in studio Salvatore Amato (l’attore Emanuel Caserio) e Agata Puglisi (l’attrice Silvia Bruno). Dallo studio di Uno Mattina li ha seguiti Daniela Ferolla che assieme a Massimiliano Ossicini conduce la trasmissione.