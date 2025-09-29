Partanna, soddisfazione per due importanti finanziamenti regionali: migliorano illuminazione pubblica e strade

PARTANNA – Oggi (29 settembre) è una giornata di grande soddisfazione, ci dice l’assessore comunale di Partanna Filippo Triolo: “è stato finalmente pubblicato il decreto di finanziamento, ottenuto grazie a un emendamento da parte dell’on. Cristina Ciminnisi del MoVimento 5 Stelle Sicilia in finanziaria regionale. Vorrei esprimere gratitudine all’Onorevole, agli uffici regionali e comunali competenti per questo passo significativo per il territorio”.

In particolare, il D.D.G. 3058 del 25 settembre 2025 assicura il finanziamento per i lavori di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica di via Castelvetrano. “Questo provvedimento – continua l’assessore – permetterà di intervenire tempestivamente per garantire una migliore illuminazione, elemento fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la vivibilità delle aree interessate, colpite in precedenza da atti di furto”.

“Altro importante risultato è il finanziamento di 150.000 euro destinato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, sia urbane che extraurbane. Questo stanziamento consentirà di avviare gli interventi necessari a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale nel territorio comunale, con un focus particolare sul rifacimento della pavimentazione”.