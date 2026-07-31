Partanna, sospesi i servizi postali. L’amministrazione comunale: “Disagi inaccettabili, chiesta a Poste Italiane una soluzione immediata”

PARTANNA – L’amministrazione comunale di Partanna esprime forte preoccupazione per la sospensione dei servizi postali nel paese, determinata da un guasto tecnico che ha interessato l’ufficio mobile attivato da Poste Italiane a seguito della temporanea chiusura al pubblico della sede di via Bengasi, attualmente interessata da lavori di ristrutturazione.

Nell’immediatezza della sospensione del servizio, l’amministrazione si è attivata per ottenere da Poste Italiane chiarimenti su questa incresciosa circostanza, in modo da individuare una soluzione che consentisse di garantire la continuità delle prestazioni nel territorio partannese.

L’unica comunicazione ricevuta in merito da parte della direzione della filiale di Trapani di Poste Italiane, ha riguardato l’impossibilità di proseguire con le attività operative, senza che fosse contestualmente prospettata una soluzione alternativa che permettesse la riattivazione dell’ufficio mobile, per limitare i disagi alla cittadinanza, che fino al 25 agosto (data della riapertura prevista per la sede di via Bengasi) è invitata a recarsi presso l’ufficio postale di Santa Ninfa per l’erogazione dei servizi temporaneamente non erogabili a Partanna.

Una situazione che l’amministrazione comunale ritiene particolarmente grave, poiché priva l’intera comunità di prestazioni essenziali, con pesanti ripercussioni soprattutto sulle fasce più fragili della popolazione. Sono infatti numerosi gli anziani e i cittadini con difficoltà di spostamento, che in assenza di un presidio operativo a Partanna, sono costretti a recarsi altrove per svolgere operazioni indispensabili.

Per tali ragioni, il Comune ha predisposto una formale lettera di reclamo indirizzata a Poste Italiane, con la quale si chiede l’immediata risoluzione della problematica e l’individuazione, in tempi brevissimi, di una soluzione temporanea che consenta di ripristinare in loco almeno i servizi essenziali, fino alla riapertura dell’ufficio di via Bengasi.

L’amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della vicenda, nell’esclusivo interesse della comunità partannese, sollecitando ogni iniziativa utile affinché i cittadini possano tornare quanto prima a usufruire di un servizio fondamentale.

Al tempo stesso, viene respinto con fermezza ogni tentativo di strumentalizzazione politica della vicenda. “In un momento in cui la priorità deve essere quella di tutelare i cittadini e ottenere il rapido ripristino dei servizi, alimentare polemiche pretestuose serve solo ad alzare inutili polveroni. L’impegno dell’amministrazione è stato immediato, a dispetto di quanto insinuato da ex amministratori intenti ad innescare facili polemiche sui social, e proseguirà fino al completo superamento di questa criticità”.