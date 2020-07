Partanna, “terra di giovani promesse sportive”

PARTANNA – I complimenti e gli auguri del Sindaco, dell’Assessore allo Sport e dell’intera Amministrazione Comunale al giovane Giuseppe Bianco per i prestigiosi traguardi sportivi raggiunti in campo internazionale per la sua testimonianza di impegno e dedizione. Giuseppe Bianco, 16 anni ed ha appena concluso il 3º anno del liceo scientifico D’Aguirre – “Dante Alighieri […]

PARTANNA – I complimenti e gli auguri del Sindaco, dell’Assessore allo Sport e dell’intera Amministrazione Comunale al giovane Giuseppe Bianco per i prestigiosi traguardi sportivi raggiunti in campo internazionale per la sua testimonianza di impegno e dedizione.

Giuseppe Bianco, 16 anni ed ha appena concluso il 3º anno del liceo scientifico D’Aguirre – “Dante Alighieri di Partanna.

Giuseppe, dopo la scuola ama lo sport e in particolare, lo sport da combattimento.

Cresciuto tra le fila del “Team Phoenix” di Partanna, guidato dal M° Gaspare Salvo e dal M° Vincenzo Bonura, con il quale ha vinto più volte la medaglia d’oro sia nei campionati italiani, sia nella coppa del mondo nella specialità K-1, si era avvicinato alla boxe solamente per raffinare le sue tecniche pugilistiche in funzione della kickboxing; poi, grazie al M° ed ex pugile professionista Enzo Indelicato, Giuseppe si è affiliato alla società marsalese “Lylibetana Boxe” allenata dal M° Stefano Minardi, con la quale tutt’ora si allena, riuscendo a vincere il titolo di campione siciliano della sua categoria, 80+Kg (pesi massimi), gareggiando nel torneo esordienti di pugilato combattuto ad Enna, prima del lockdown. Il piccolo campione, particolarmente riconoscente ai suoi genitori e alla sua famiglia, per averlo accompagnato in quello che lui definisce “bellissimo viaggio”, ringrazia lo sport che lo ha fatto crescere, ricevendo ogni giorno tante gratificanti soddisfazioni.