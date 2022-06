Parte conclusiva del Progetto Erasmus Book Story

PETROSINO – “La lettura è quel sesto senso che va piantato, annaffiato, curato” diceva Rodari. È attraverso i libri che viviamo storie, immaginiamo realtà lontane, ci immergiamo in posti unici al mondo e questa volta i piccoli alunni dell’I.C. G. Nosengo sono stati i protagonisti assoluti della parte conclusiva del progetto BOOK STORY “Become Open On Knowledge, Spend Time On Reading, Youngster”(Programma Erasmus+ azione KA2) iniziato nel 2019 e fondato sulla cooperazione delle scuole dei paesi partner Polonia, Spagna, Lituania, Romania e Grecia. Proprio la Grecia è stata la destinazione di un bellissimo viaggio di scoperta durante il quale i nostri piccoli lettori Gabriele, Fabrizio, Clara, Giovan Battista, Francesco, Giovanni, insieme ai loro genitori e ai docenti Antonina Angileri, Vitalba Caruso, Daniela Stallone, Vita Giordano sono stati accolti nella settimana dal 6 al 10 giugno dalla Platon School di Atene, che li ha, sin da subito, coinvolti in varie attività (curricolari) e laboratori di lettura in lingua inglese con il supporto delle immagini e della mimica. I nostri piccoli hanno inoltre visitato l’Acropoli e la biblioteca nazionale di Atene e in più partecipato ad una divertente caccia al tesoro in spiaggia. Ma sicuramente il momento più inclusivo del nostro soggiorno è stato quando i nostri bambini insieme al genitore accompagnatore sono stati ospitati un intero pomeriggio da diverse famiglie greche che si sono dimostrate molto ospitali e felici di condividere con noi la loro cultura, le loro tradizioni, i loro piatti tipici e la loro quotidianità. Il merito della buona riuscita del progetto è soprattutto della referente Erasmus Vita Giordano, che ha gestito e curato ogni aspetto della mobilità con grande professionalità e straordinaria umanità. La più sincera gratitudine va a lei e al Dirigente Scolastico Giuseppe Inglese per aver reso possibile anche ai nostri alunni più piccoli di poter sperimentare una mobilità all’Estero.