Parte Open Doors, il progetto di Confare Confcom per un turismo più accessibile per persone con disabilità e anziani

PALERMO – Un modello turistico realmente inclusivo per tutti non può prescindere dal soddisfacimento delle esigenze di persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini piccoli: trasformare l’accessibilità turistica in un valore concreto diventa un’opportunità di sviluppo per l’intero comparto. Parte con queste premesse il progetto “Open Doors, costruire l’accessibilità nel turismo europeo”, finanziato dal programma Erasmus+, presentato da Confare Confcommercio Palermo agli operatori del settore turistico, rappresentanti delle istituzioni, stakeholder locali e associazioni, anche quelle rappresentative delle persone con disabilità, chiamate a contribuire alla costruzione di un modello di accoglienza attraverso le proprie esperienze, esigenze e buone pratiche.

Ideato e coordinato da Forma.Lab, il progetto riunisce organizzazioni partner provenienti da Italia, Portogallo e Polonia. “Open Doors” prevede la formazione di 30 operatori turistici, di cui tre con sindrome di down, che acquisiranno conoscenze e competenze operative sui temi dell’accessibilità, dell’accoglienza inclusiva e della gestione delle esigenze delle persone con bisogni specifici. La partecipazione al corso è gratuita, le domande devono essere inviate a formazione@confcommercio.pa.it entro il 21 agosto. Alla presentazione erano presenti anche l’assessore comunale al Turismo Alessandro Anello, l’assessora alle politiche sociali Mimma Calabrò, il presidente di Confare Alberto Costa, Cinzia Sciarrino e Giorgio Bruno, entrambi Community Leader di Airbnb.

Nella foto, un momento della presentazione avvenuta a Villa Niscemi.