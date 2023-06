Partecipazione dell’IC Lombardo Radice Pappalardo  alla “Mostra terremoti d’Italia”

CASTELVETRANO – Entusiasmo, voglia di apprendere, attenzione e curiosità hanno animato gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado che nelle giornate del 25, 26 e 29 Maggio si sono recati presso la località di Tre Fontane per visitare la Mostra “Terremoti d’Italia- Il rischio sismico tra conoscenza, memoria ed esperienza”. Per questo […]

CASTELVETRANO – Entusiasmo, voglia di apprendere, attenzione e curiosità hanno animato gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado che nelle giornate del 25, 26 e 29 Maggio si sono recati presso la località di Tre Fontane per visitare la Mostra “Terremoti d’Italia- Il rischio sismico tra conoscenza, memoria ed esperienza”.

Per questo evento, organizzato dalla Protezione Civile Nazionale in collaborazione con la Regione Siciliana e LARES ITALIA Unione Nazionale Esperti di Protezione Civile, è stato allestito un padiglione, dove esperti sismologi e scienziati hanno effettuato delle dimostrazioni sull’evoluzione storica degli strumenti di misura dei terremoti, dal sismoscopio cinese di Zhang Heng del 132 d.C. ai sismografi elettro-meccanici degli inizi del XX secolo e simulazioni dei terremoti che hanno colpito il territorio italiano, dal secolo scorso a oggi, anche attraverso testi brevi, fotografie, prime pagine di quotidiani.

Una sezione della mostra è stata dedicata alla prevenzione del rischio sismico, alle tecniche per le costruzioni antisismiche e alle moderne tecnologie di difesa dagli effetti del terremoto. I giovani studenti hanno potuto conoscere gli interventi di miglioramento e di adeguamento che consentono di realizzare nuove costruzioni antisismiche o di rendere quelle esistenti più sicure; hanno anche verificato sulla loro pelle, utilizzando la “stanza sismica”, cosa si prova durante le scosse sismiche e come un terremoto viene avvertito all’interno di un edificio.

Questa attività ha permesso ai giovani studenti di comprendere gli effetti di un terremoto sulle persone, le cose e le strutture, ma anche di conoscere l’incidenza statistica dei danni subiti nel corso dello scorso secolo, ovvero la morte di 120 mila persone, oltre che la devastazione di interi centri urbani e l’arresto delle attività produttive nelle zone colpite.

Questa esperienza è stata davvero significativa perché, anche se non si può prevedere il prossimo terremoto, fin da piccoli ci si può preparare per migliorare la consapevolezza dei comportamenti da adottare e dell’importanza della prevenzione e delle innovazioni del progresso tecnologico in ambito edilizio.