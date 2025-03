Partinico, convegno su Giovan Battista Grassi Privitera promosso da BCsicilia e Biblioteca Comunale

PARTINICO – Promosso da BCsicilia, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e il patrocinio della Regione Siciliana, si terrà domani giovedì 20 marzo 2025 alle ore 16,00 presso la Sala delle Capriate nel Palazzo dei Carmelitani a Partinico il convegno “La riscoperta di Giovan Battista Grassi Privitera 1868 – 1941”. Dopo i saluti istituzionali sono previsti gli interventi di Teresa Chimenti, Presidente BCsicilia sezione Sebastiano Tusa che parlerà su “Il perché di una ricerca su Giovan Battista Grassi Privitera”, a cui farà seguito quello di don Giuseppe Ruggirello, Docente LUMSA Palermo e Responsabile della Biblioteca Torres di Monreale, che proporrà una riflessione su “Il Culto delle Madonna del Ponte nella produzione di Grassi Privitera”, e di Salvo Russo, Docente del Liceo Impastato di Partinico e del dipartimento Scienze Umanistiche UNIPA, che affronterà il tema “Nell’Officina del traduttore Grassi Privitera e le versioni di classici greci e latini”. Gli altri interventi previsti sono quelli del Dottore in lettere Vito Inghilleri che relazionerà su “Letture trasversali: dimensione eclettica e originalità nella critica di Grassi Privitera” e Rosalia La Perna, Docente di ruolo e dottoranda in studi umanistici UNIPA, con l’intervento “Grassi Privitera e gli studi sul dialetto e la storia locale”. Modererà Vincenza Oliveri Torres. Concluderà i lavori: Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia.

Grassi Privitera nasce a Siracusa il 16 settembre 1868 e dal 1891 vive e lavora a Partinico, dove muore il 30 gennaio del 1941. Commendatore della Corona d’Italia e Cavaliere Mauriziano. Nominato preside del R. Ginnasio, tiene la carica per 44 anni. Dedito agli studi di letteratura greca, latina e italiana traduce nel dialetto di Partinico alcune opere di Esiodo, Omero e Virgilio. A lui viene intitolata, nel 1962, la scuola media di Partinico.

Nella foto, Giovan Battista Grassi Privitera.