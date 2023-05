Partiti e movimenti del cenrodestra di Castelvetrano si preparano già alle elezioni amministrative dell’anno prossimo

CASTELVETRANO – Pubblichiamo il comunicato che partiti e movimenti castelvetranesi di centrodestra hanno emanato in preparazione delle elezioni amministrative che a Castelvetrano si terranno l’anno prossimo.

“La città di Castelvetrano, tra circa un anno, sarà portata a scegliere i propri amministratori, con il rinnovo del Sindaco, della Giunta e dell’intero Consiglio Comunale.

Per le forze politiche presenti in città inizia, quindi, un percorso lungo e necessario, fatto di incontri e di confronti, finalizzato non solo a fare sintesi attorno ad un futuro candidato Sindaco, ma anche a delineare quel programma che dovrà porsi al centro della nuova azione di governo della città e che sia in grado di fornire risposte concrete ai tanti bisogni del territorio.

In tal senso, con animo propositivo e con sincero spirito di abnegazione, le forze politiche di centrodestra rappresentate dai partiti “Democrazia Cristiana”, “Forza Italia”, “Fratelli d’Italia”, “Prima l’Italia” e dai movimenti civici “Castelvetrano Giovani”, “Insieme si può”, “Obiettivo Città”, “Ricominciamo Insieme”, aperti in maniera paritaria ad ulteriori confronti e aggregazioni, nel pieno rispetto reciproco, hanno già dato avvio a un cantiere di idee che porterà queste realtà, all’unisono, ad ascoltare i bisogni della collettività e a fare sintesi su un unico programma di governo.

Con questo spirito, le forze politiche e civiche di centrodestra intendono dare avvio ad una costituenda coalizione responsabile che sappia, con competenza e capacità, programmare e attuare un nuovo percorso di crescita e di sviluppo per la città, da troppo tempo amministrata in modo del tutto inadeguato”.