Partono i nuovi corsi di formazione di Confcommercio Palermo per panificatori, pizzaioli e pasticcieri

PALERMO – Confcommercio Palermo organizzerà dal 26 aprile al 25 maggio nuovi corsi professionali per panificatore, pizzaiolo e pasticciere, in collaborazione con la Fipe Palermo e l’Assipan Palermo.

I corsi sono indirizzati a chiunque desidera imparare gli aspetti fondamentali della panificazione, dell’arte della pizza e della pasticceria e per acquisire le competenze tecniche e professionali di base per intraprendere una attività commerciale.

Anche quest’anno sono stati inseriti al corso anche due ragazzi autistici, nell’ottica di una collaborazione con l’Asp che ha come obiettivo quello del loro inserimento nel mondo del lavoro.

“Confcommercio, con la sua presidente Patrizia Di Dio, conferma grande sensibilità verso i ragazzi con disabilità – dice Giovanna Gambino, direttore UOC disturbi di spettro autistico dell’Asp di Palermo – offrendo un importantissimo contributo ai programmi di autodeterminazione delle persone con disabilità e sviluppando una vera politica di sostegno sociale con la creazione di corsi professionali in un ambiente molto inclusivo. Bisogna valorizzare queste iniziative, soprattutto quando non restano un fatto isolato ma si ripetono nel corso degli anni”.

Il corso per panificatore e pizzaiolo si svolgerà in 12 lezioni, tra il 26 aprile e il 17 maggio, con oltre 100 ore di stage distribuite tra lezioni teoriche ed esperienze pratiche in laboratorio per imparare le nozioni di base sui cereali, le farine e tutti gli ingredienti indispensabili alla produzione del pane e delle pizze, le tecniche di lavorazione e di cottura.

Il corso per pasticciere invece si articola in sei giornate, tra il 9 e il 25 maggio, e accompagnerà i partecipanti nel mondo della pasta frolla, del pan di Spagna, della pasta sfoglia, dei bignè e delle torte classiche.

Il corso è realizzato con il supporto di PromoPalermo, Decò, Sagrim e Laboratorio Lo Piccolo. Le domande di iscrizione dovranno pervenire nella sede di Confcommercio Palermo in via Emerico Amari 11 o all’indirizzo pubbliciesercizi@confcommercio.pa.it