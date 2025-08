PARVA FAVILLA – on line -1/8/2025. N.2

REPETITA IUVANT? NOI CI PROVIAMO!

Sarà stato un caso fortuito, una fortuita coincidenza o l’effetto di una qualche protesta di un nostro concittadino, emigrato in Svizzera o al Nord, con la frase “da ‘noi’ queste barbarie mica si verificano!”. Sta di fatto che lunedì scorso una squadra di operai, al seguito di attrezzatura e materiale adeguati, ha iniziato a rattoppare le miriadi di scavi realizzati per la posa della fibra ottica. E tutto ciò a soli due giorni dalla nostra “denunzia” sul nostro sito on line del disservizio provocato dallo stato di abbandono dei lavori. Per cui, più che alla fortuna, noi di Kleos amiamo ritenere che il “miracolo” sia da attribuire a quel nostro “pungolo”. E siccome, come suole dirsi, l’appetito vien mangiando, vogliamo completare l’opera con una ulteriore “pungolata”. L’ispirazione ci vien data dal tipo di lavori messi in atto fino a questo momento. Se l’esperienza non ci inganna, si tratta di realizzare centinaia di chilometri di scavi per la sola posa del cavo principale: tanti chilometri quanti sono lunghe le strade urbane ed extra urbane. A queste, si aggiungano le migliaia di tagli trasversali atti a collegare il cavo principale alle singole utenze familiari: quattro-cinque mila, tante quante risultano le unità abitative. Considerata la precarietà dei rattoppi, la instabilità dei coperchi metallici necessari, nonché la concomitanza dei lavori avviati dall’Enel, vien da rabbrividire al pensiero di ciò che ne sarà dell’attuale sede stradale. E allora, non ne facciamo niente?, dirà il solito Solone, adoratore del tecnicismo ad ogni costo. Tutt’altro, ma con giudizio! Io sono certo che, nel capitolato d’oneri, esiste una voce che parla di “ripristino del manto stradale”. Ora, che significa “ripristino”? Significa, forse, puro e semplice “rattoppo” del taglio effettuato o non anche “restituzione allo stato primitivo” della sede stradale? In fondo, la risposta la troviamo nel comportamento dell’impresa che ha effettuato i lavori nella strada Partanna-Castelvetrano (via Fontana): terminati i lavori di posa dei cavi di fibra ottica, sono stati eseguiti lavori di rifacimento dell’intera sede stradale. Ad ogni buon conto, noi abbiamo lanciato il sasso! In fondo, signor Sindaco, è sempre valido il detto: “chi domanda non fa errore”! Domandi, quindi!