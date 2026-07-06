Passaggio della Campana al Rotary Club di Partanna

PARTANNA – Il Rotary Club Partanna ha inaugurato ufficialmente il nuovo anno rotariano 2026-2027. Alla presidente uscente, Loredana Gaglio, subentra il nuovo presidente, Leonardo Varvaro, che guiderà il Rotary Club Partanna fino al 30 giugno 2027 supportato dalla squadra che lo accompagnerà nel nuovo anno di servizio: Girolamo Nicolosi e Tommaso Masanelli, vicepresidenti; Sara Di Maio, segretaria; Giovanni Guzzo, tesoriere; Valentina Messina, prefetto; Daniela De Simone, delegata Rotary Foundation; Adriano Parisi Asaro, consigliere.

Il nuovo presidente nel suo intervento ha ribadito le linee del suo programma: forte attenzione a scuola e salute, spazio sarà riservato alla tutela dell’ambiente, alla promozione della cultura e alla valorizzazione delle bellezze del territorio “che sono un patrimonio da custodire, raccontare e consegnare alle generazioni future”. Continueranno anche i progetti che negli ultimi anni hanno caratterizzato l’azione del Rotary di Partanna: dagli screening sanitari alle iniziative solidali, dallo Special Camp ai percorsi dedicati ai giovani. Il segno della continuità caratterizzerà anche il rapporto con il Distretto: La Governatrice Lina Ricciardello con lo spirito di collaborazione che caratterizza il Club, con il nuovo Assistente del Governatore Rino Chiovo, non ha fatto mancare la piena disponibilità ad affiancare il Club nelle attività che saranno realizzate durante l’anno rotariano. Il presidente Varvaro ha tenuto a ribadire l’importanza del lavoro di squadra: “nessun risultato appartiene a una sola persona. Ogni progetto – ha evidenziato – sarà il frutto del lavoro di squadra e del contributo di tutti i soci, chiamati a mettere a disposizione competenze, tempo e idee”.