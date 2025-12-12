Passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 il 15 dicembre alle 8.45 nel Parco Archeologico di Selinunte

SELINUNTE – Il Parco Archeologico di Selinunte il 15 dicembre alle ore 8,45 sarà la prima tappa in Sicilia del Passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026

che proseguirà lungo tutte le regioni d’Italia fino a raggiungere Cortina d’Ampezzo il 6 febbraio 2026 dove si apriranno i Giochi Olimpici Invernali.

La staffetta formata da un gruppo di 5 tedofori, che si alterneranno lungo il percorso, rappresenta un alto momento di amicizia e dialogo capace di unire i popoli nello spirito di Olimpia, è anche un importante momento di promozione di Selinunte. I Tedofori raggiungeranno l’Acropoli fino all’altare del Tempio C partendo proprio dal Tempio di Era sulla collina orientale, per poi proseguire verso altre città siciliane. Eccezionalmente i cancelli del Parco saranno gratuitamente aperti al passaggio della staffetta a partire dalle ore 8:00. Il biglietto gratuito va ritirato presso la biglietteria del parco poco prima della partenza della fiaccola olimpica.