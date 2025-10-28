Passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo direttivo della Fidapa di Partanna

PARTANNA – In una calda e luminosa giornata d’autunno, domenica 26 Ottobre, le socie Fidapa si sono incontrate presso l’agriturismo Campoallegro, per condividere un momento di festa conviviale in occasione del passaggio delle consegne tra il vecchio e il nuovo direttivo dell’associazione.

L’atmosfera, resa ancora più piacevole dai colori dorati della stagione e dal clima mite, ha accompagnato un pranzo all’insegna della cordialità, della gratitudine e della continuità. Dopo un aperitivo all’aperto, tra chiacchiere e sorrisi, i partecipanti si sono riuniti attorno alle.tavole imbandite, adornate da significativi bigliettini sulla Pace. La cerimonia, dopo l’ascolto degli inni, ha guidato gli interventi, salutando preliminarmente gli ospiti intervenuti: la vice Presidente distrettuale , Lucia Mio, il sindaco Francesco Li Vigni, l’assessore alla cultura Roberto De Gennaro, le rappresentanti di tutte le sezioni Fidapa della provincia di Trapani, il segretario del Kiwanis di Castelvetrano Giuseppe Catalanotto.

La Presidente uscente Maria Elena Bianco, in un suo breve intervento, ha ringraziato di cuore tutte le socie per la fiducia, il sostegno, l’entusiasmo con cui hanno condiviso il percorso di quest’ultimo biennio. Un ringraziamento speciale ha rivolto al Comitato di presidenza e al Direttivo per la dedizione e la disponibilità costanti. La nuova Presidente, Maria Angela Cangemi, ha presentato la nuova squadra Fidapa, per il biennio 2025-2027: la vice presidente Anna Maria Varvaro, la segretaria Rosanna Liotta, la tesoriera Angela Civello, la past president Maria Elena Bianco, la socia young Veronica Bulgarello. Nel suo intervento programmatico, la Presidente ha enunciato le linee guida del suo mandato ponendo al centro i giovani, l’educazione alimentare, la valorizzazione del territorio. Ha ribadito che essere parte della Fidapa significa credere nel potere delle donne unite da ideali comuni, dalla voglia di crescere, di imparare e di contribuire al bene collettivo e, soprattutto, si è soffermata sulla necessità di valorizzare il calore delle RELAZIONI: quell’abbraccio simbolico che ci sostiene nei momenti difficili, quella parola gentile che ci incoraggia, quella collaborazione che trasforma un sogno individuale in un successo condiviso . Il pranzo si è concluso in un clima di amicizia e condivisione, tra foto ricordo, promesse di collaborazione e l’augurio di proseguire, unite, lo spirito associativo che da sempre contraddistingue il gruppo.

Graziella Pino