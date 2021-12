Passano a 30 ore settimanali le ore lavorative per i medici veterinari specialisti ambulatoriali interni

PALERMO – Una disposizione regionale emanata dall’assessorato alla salute ha dato il via libera all’aumento a 30 ore settimanali delle ore lavorative per i medici veterinari specialisti ambulatoriali interni incaricati presso le Aziende provinciali e l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Un provvedimento salutato con favore da Valentina Palmeri, deputata regionale dei Verdi perché “restituisce dignità […]

PALERMO – Una disposizione regionale emanata dall’assessorato alla salute ha dato il via libera all’aumento a 30 ore settimanali delle ore lavorative per i medici veterinari specialisti ambulatoriali interni incaricati presso le Aziende provinciali e l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

Un provvedimento salutato con favore da Valentina Palmeri, deputata

regionale dei Verdi perché “restituisce dignità a dei professionisti

che si spendono sul territorio per garantire un servizio essenziale ma

appare l’unico strumento valido per combattere le già scarse risorse

professionali presenti nella nostra regione causate dalla messa in

quiescenza e dal mancato turnover del personale dirigenziale”.

La deputata dei Verdi sottolinea però che “ad oggi la ASP di Trapani,

unica in Sicilia, non ha disposto l’aumento delle ore lavorative, così

come previsto dalla direttiva regionale, e per questo ho chiesto di

dar seguito il prima possibile al potenziamento dell’organico e ad

indicarmi, qualora vi fossero, le eventuali criticità che ostano

all’adozione del provvedimento”.

Palmeri sottolinea che “la vicenda va risolta rapidamente poiché è importante garantire attraverso il lavoro dei medici veterinari il raggiungimento di obiettivi fondamentali come il debellare con efficacia malattie infettive e diffusive quali tubercolosi e brucellosi nonché potenziare interventi in materia di lotta al randagismo o le ispezioni negli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale”.