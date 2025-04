Passio Christi per Passionem Mariae: omaggio ad Alessandro Scarlatti nel 300° anniversario della morte

TRAPANI – Il 13 Aprile alle ore 21:00, sara’ proposta l’esecuzione di due capolavori sacri: “Salve Regina” e “Stabat Mater”, composizioni che incarnano la profonda spiritualità e il genio creativo del compositore Alessandro Scarlatti, nel trecentesimo anniversario dalla scomparsa.

Ad esibirsi saranno il soprano Valeria La Grotta, il contralto Antonella Di Giacinto e l’Ensemble dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sotto la direzione all’organo di Mirco Reina.

Le due opere in programma esplorano il dolore e la compassione mariana, temi centrali nella tradizione cattolica e particolarmente significativi nel periodo pasquale, creando un ponte tra la figura della Madonna e quella delle madri contemporanee coinvolte, loro malgrado, in scenari di guerra e violenza e in esperienze di malattie gravi.

L’appuntamento si inserisce nelle celebrazioni per la Settimana Santa trapanese, un momento di elevazione spirituale e artistica in un periodo di profonda riflessione religiosa.

Informazioni sui biglietti

I biglietti sono disponibili online su www.lugliomusicale.it, presso il botteghino in Viale Regina Margherita 1 a Trapani (aperto dal lunedì al sabato, 9:00-13:00 e 16:00-18:00) o direttamente presso la sede dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio. Prezzo del biglietto intero: € 15.