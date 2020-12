PASTICCINI DI MANDORLA RIPIENI DI ZUCCATA

a cura di Ina Venezia

Ingredienti: 1/2 kg di mandorle tritate (o farina di mandorle), 100 g di farina di Majorca, 300 gr di zucchero, 1 uovo, scorza di limone grattugiata, 250 gr di zuccata (o zucca candita a pezzettini), zucchero a velo. Lavorate le mandorle tritate con lo zucchero, le uova e la scorza di limone fino ad ottenere una pasta abbastanza consistente. Lasciate riposare la pasta per circa dieci ore. Se usate la zucca candita tagliatela a pezzetti piccolissimi; profumate la zucca o la zuccata con scorza di limone grattugiata. Prendete la pasta di mandorle e dividetela in tanti panetti piccoli. Su ognuno di essi, mettete al centro un cucchiaino di zucca candita o di zuccata e richiudete girando verso il basso la cucitura. Disponete su di una teglia rivestita di carta forno e infornate a media temperatura (180 gradi). Cuocete fino a doratura. Non prolungate troppo la cottura, i pasticcini devono risultare appena dorati. Fate raffreddare e spolverate con zucchero a velo.