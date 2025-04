“Pastorale Carceraria e Parrocchia insieme per i detenuti”

CASTELVETRANO – Il Cappellano don Vincenzo Aloisi e i Volontari del Carcere, in occasione della. Celebrazione delle Palme hanno consegnato ai detenuti della Casa Circondariale di Castelvetrano i dolci/ doni realizzati dal Gruppo Catechismo della Parrocchia Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

Il 25 marzo u.s. la Parrocchia Santa Maria di Gesù ha festeggiato i 60 anni della erezione a

parrocchia e nel mese di maggio si preparerà a festeggiare, dopo 5 anni, il SS. Crocifisso

comunemente conosciuto come “Lu Signuri di Santamaragesù”.

I ragazzi del Catechismo, animati dal loro Parroco don Giuseppe Lupo e dal Gruppo dei

Catechisti, coordinato dalla responsabile Marianna Mulone, hanno accompagnato i loro

doni con bellissime e coloratissime letterine di speranza che sono state consegnate ai reclusi, che le hanno accolto con tantissima commozione.

Inoltre i Ragazzi del Catechismo hanno donato le Cioccolattose Uova di Pasqua

anche per i figli dei detenuti che in questa settimana verranno a visitare i loro papà per gli

auguri pasquali.