Pastorale familiare, in seminario l’incontro con la Consulta Diocesana

MAZARA DEL VALLO – Domenica 16 novembre, con inizio alle ore 9, nell’aula “San Carlo Borromeo” del seminario vescovile di Mazara del Vallo si terrà l’incontro della Consulta diocesana di Pastorale familiare sul tema “Eucarestia e famiglia”, con la partecipazione di don Antonio Carcanella (Diocesi di Caltagirone) e del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Nel pomeriggio si terranno i laboratori in gruppi per proposte, bisogni e prospettive della Pastorale familiare. Info per partecipare sul sito diocesimazara.eu.