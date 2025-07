Patti “per l’attuazione della sicurezza urbana” tra Prefettura e Comuni. Progetti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza

TRAPANI – Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Trapani Daniela Lupo, ha espresso parere favorevole ai progetti per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana presentati dai Comuni di Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Valderice, Paceco, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Gibellina, Partanna, Salaparuta, Salemi, Petrosino e San Vito Lo Capo, da finanziare con fondi statali nell’ambito della procedura indetta dal Ministero dell’Interno con Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2024, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I progetti, già validatati tecnicamente dalla Zona TLC Sicilia Occidentale della Polizia di Stato e corredati del parere favorevole del Comitato provinciale, saranno trasmessi al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno che ne valuterà in via definitiva l’ammissibilità al finanziamento, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie fissate, in ambito nazionale, in 24,5 milioni di euro per l’anno 2024.

All’incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di polizia, il referente della zona TLC di Palermo ed i Sindaci dei Comuni interessati.

L’approvazione delle progettualità è stata preceduta dalla firma, tra il Prefetto ed i Sindaci predetti, dei relativi “patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, che prevedono azioni volte alla promozione del rispetto del decoro urbano e alla prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria ed individuano nell’installazione di sistemi di videosorveglianza comunale un valido strumento per il raggiungimento di tale finalità.

Il Prefetto ha evidenziato che si tratta di una grande opportunità, per i Comuni, di innalzare il livello di sicurezza dei territori, considerato che tali strumentazioni tecnologiche rivestono una funzione deterrente e di prevenzione, oltre a una funzione di importante supporto per le attività investigative condotte dalle Forze dell’Ordine.

Presso la Prefettura di Trapani è istituita una cabina di regia, composta dai rappresentanti delle Forze di polizia e delle Polizie locali, con il compito di monitorare, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione dei patti in materia di sicurezza urbana.