PD Palermo: Area Progressista, auguri al neosegretario Filoramo e alla segreteria provinciale

PALERMO – “Facciamo i migliori auguri al neosegretario del Pd provinciale di Palermo, Rosario Filoramo, e ai componenti della segreteria”. Lo scrive in una nota il gruppo di Area Progressista, commentando il rinnovo degli organismi dirigenti del partito.

“Siamo orgogliosi dell’elezione dei nostri rappresentanti Sergio Martorana, come vicesegretario provinciale, Mohammed Cissè e Cettina Di Liberto, come componenti della segreteria provinciale, e Antonio Cannizzo, come componente del comitato dei garanti. Auguri anche ai componenti dell’assemblea”.