Pellegrinaggio a Pompei 18 – 21 Settembre 2025 della comunità Germoglio di Speranza di Mazara

MAZARA DEL VALLO – La comunità Germoglio di Speranza di Mazara del Vallo facente parte del Movimento Fede e Luce Italia ha partecipato, dal 18 al 21 settembre scorsi, al pellegrinaggio presso il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

“Grandi cose ha fatto per noi”, questo è il titolo che l’équipe tematica ha pensato per il pellegrinaggio che ha visto partecipe più di 500 persone provenienti da ogni parte d’ Italia e anche dalla Croazia, Albania, Cipro, Grecia e Slovenia per festeggiare i 50 anni del movimento in Italia. (Roma 1975 – Pompei 2025).

Dalla Sicilia oltre alla comunità di Mazara hanno partecipato anche le comunità di

Palermo, Corleone e Messina.