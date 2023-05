MAZARA DEL VALLO – Venerdì 19 maggio 2023, in occasione del mese Mariano dedicato alla Madonna e ai pellegrinaggi, la comunità di Fede e Luce “Nuovo Germoglio” di Mazara del Vallo ha partecipato al pellegrinaggio presso il Santuario Diocesano di San Francesco di Paola in contrada Santo Padre delle Perriere Strasatti – Marsala. La comunità […]

MAZARA DEL VALLO – Venerdì 19 maggio 2023, in occasione del mese Mariano dedicato alla Madonna e ai pellegrinaggi, la comunità di Fede e Luce “Nuovo Germoglio” di Mazara del Vallo ha partecipato al pellegrinaggio presso il Santuario Diocesano di San Francesco di Paola in contrada Santo Padre delle Perriere Strasatti – Marsala.

La comunità ritorna dopo 4 lunghi anni, bloccati dalla pandemia, a visitare un luogo che ormai è diventato una tappa fissa del proprio percorso comunitario.

Il tema di quest’anno è stato “La strada dell’apertura alla Chiesa e al mondo” e con riferimento all’ultimo incontro vissuto la comunità ha sperimentato l’essere comunità “nel mondo e non del mondo”.

Un pellegrinaggio sentito con gioia, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, che la comunità ha vissuto come un riprendere un cammino verso il mondo, verso l’altro, verso il Signore che è sempre punto di riferimento della comunità che accompagna i ragazzi e i genitori in questo loro percorso impervio pieno di ostacoli e avversità.

Al termine del pellegrinaggio, ragazzi, famiglie e amici si sono ritrovate tutti insieme in una fraterna agape di condivisione.