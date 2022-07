Pena definitiva per un 50enne. Arrestato dai Carabinieri

CAMPOBELLO DI MAZARA – I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, in ottemperanza ad un provvedimento SIEP emesso dal Tribunale di Marsala, hanno tratto in arresto un pregiudicato classe 71 che, per reati legati alla coltivazione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché detenzione abusiva di munizioni, deve scontare una pena di 2 anni […]

CAMPOBELLO DI MAZARA – I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, in ottemperanza ad un provvedimento SIEP emesso dal Tribunale di Marsala, hanno tratto in arresto un pregiudicato classe 71 che, per reati legati alla coltivazione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché detenzione abusiva di munizioni, deve scontare una pena di 2 anni e mezzo di reclusione.

Terminati gli atti di rito il 50enne è stato tradotto presso la sua residenza in regime di arresti domiciliari.