Pene definitive da scontare. In carcere 2 soggetti

FAVIGNANA – I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno tratto in arresto due soggetti che devono scontare la pena in un istituto penitenziario per reati commessi in passato.

Il primo è un imprenditore di origini marsalesi ma residente da anni sull’isola classe ’90 a cui è stato notificato un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo dovendo espiare la pena di 4 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi nel 2017 a Marsala.

Il secondo invece di origini campane ma residente a Favignana il quale deve espiare una pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di tentata estorsione commesso in Campania nel 2011 e violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza Speciale commessi sull’isola nel 2019.

Entrambi al termine degli atti di rito sono stati tradotti presso il carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.