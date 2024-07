Peppe Tusa lascia la sua vita terrena a 67 anni

PARTANNA – Giuseppe Tusa, 67 anni, attivo da sempre nel campo dello sport, degli spettacoli e degli eventi culturali ha lasciato oggi (28 luglio 2024) la sua vita terrena. Presidente del Circolo Operai e AssoArt “Il Sipario” ed ex direttore CEFOP, il suo nome è legato alle attività sportive, ultimamente come presidente della Belice Sport, alle attività di defilé di moda ed eventi con la partecipazione di maestri di ballo, attori e cantanti noti. Ma il nome di Giuseppe Tusa è legato soprattutto al Premio Nazionale di Poesia “Città di Partanna” di cui è stato animatore e di cui ha curato con energia e passione l’organizzazione per 26 anni. I funerali si svolgeranno Martedì alle ore 10.30 nella Chiesa Madre di Partanna.