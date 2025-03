Per “30 Libri in 30 Giorni” si presenta il libro di Marcella Croce “Oltre il Chador. Iran in bianco e nero”

PALERMO – Organizzato da BCsicilia e dal Museo delle Marionette, nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si presenta giovedì 27 marzo 2025 alle ore 18,00, presso il Museo internazionale delle Marionette in Piazzetta Antonio Pasqualino a Palermo, il volume di Marcella Croce “Oltre il Chador. Iran in bianco e nero”, giunto recentemente alla sua terza edizione. Dopo la presentazione di Rosario Perricone, Direttore del Museo delle Marionette, ne parleranno con l’autrice Lino Buscemi, giornalista e avvocato e Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia.

Per due anni, Marcella Croce ha osservato con attenzione l’Iran, Paese sul quale in realtà si continua a essere molto disinformati, raccogliendo notizie di prima mano nel vasto territorio ancora ignoto che si stende «oltre il chador». Ogni episodio della vita è stato per l’autrice occasione per imparare a riconoscere le caratteristiche essenziali della splendida cultura persiana, ma anche le aberrazioni della Repubblica Islamica.

Nella foto, la copertina del libro.