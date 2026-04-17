Per 30 Libri in 30 Giorni si presenta il volume di Claudio D’Angelo “Gli Shekelesh e la rivoluzione dei Popoli del Mare”

MONTELEPRE – Organizzato da BCsicilia e dal Comune di Montelepre, nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si presenta domani sabato 18 aprile alle ore 17,30 presso la Biblioteca Comunale in via Castrenze Di Bella, 10 a Montelepre, il volume “Gli Shekelesh e la rivoluzione dei Popoli del Mare”. Dopo i saluti di Giusy Tinervia, Assessore al Comune di Montelepre, e la presentazione di Salvatore Sapienza, del Consiglio Direttivo di BCsicilia di Montelepre, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, è previsto l’intervento di Claudio D’Angelo, autore del libro. Al termine verrà offerto un rinfresco. Per informazioni. Email: bagheria@bsicilia – Tel. 3394121267 Fb: BCsicilia Bagheria.

Spesso si è usato associare i Popoli del Mare a vere e proprie bande di sprovveduti pirati, che in modo scomposto, aggredirono vari territori d’Oriente. Al contrario, gli studi che emergono dal volume “Gli Shekelesh e la rivoluzione dei Popoli del Mare” evidenziano la presenza di una coalizione di popoli altamente esperti e preparati, ben organizzati, in grado di pianificare nei minimi dettagli i loro assalti, causando la distruzione pressoché totale di centinaia di città con la conseguente scomparsa di interi regni, come quello Miceneo, Ittita, Mitanno, Cananeo e all’implosione dell’Impero Egizio. Le ardite imprese dei Popoli del Mare evidenziano specifiche caratteristiche: infatti, la loro perizia nella navigazione, la capacità di leggere la volta celeste, l’ottima conoscenza dell’astronomia e della matematica, la maestria nell’arte della metallurgia, la competenza di grandi strategie militari e tutte le altre caratteristiche, che espressero, presuppongono una base culturale ben più ampia e complessa di quello che vogliono farci credere. La loro misteriosa alleanza, che mise a ferro e fuoco i territori del Mediterraneo Orientale, causò certamente la caduta delle più grandi civiltà dell’epoca, ma nello stesso tempo agì come nodale veicolo di comunicazione diffondendo in gran parte del Mediterraneo la cultura, la ricchezza e la conoscenza fino a quel momento monopolizzate dai più grandi imperi orientali, rendendo possibile la libera crescita dei popoli. La caduta dei grandi Imperi del XII secolo a.C. non determinò quindi un periodo di decadimento culturale, piuttosto rese possibile un cambiamento in un certo senso “democratizzante” rispetto all’accentramento palatino/templare della fase precedente, consentendo una situazione politica internazionale più fluida che permise notevole libertà d’esistenza di gran parte dei popoli sottomessi alle grandi potenze. Si può affermare che i Popoli del Mare rappresentarono il braccio armato di molti popoli sottomessi, i cui interventi provocarono lo sconvolgimento dei vecchi equilibri e portarono a una sollevazione popolare contro i più grandi imperi del mondo antico, paragonabile a quella prodotta dalla Rivoluzione francese e dall’Illuminismo.

Nella foto la copertina del libro.