Per 30 Libri in 30 Giorni si presenta il volume la “Battaglia delle Egadi” di Francesco Torre

MARSALA – Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si terrà martedì 21 aprile 2026 alle ore 17,00 presso la Sala Conferenze “Maria Luisa Famá” del Museo Archeologico Lilibeo, Lungomare Boeo, 30 a Marsala, la presentazione del volume “Battaglia di Drepana. Battaglia delle Egadi” di Francesco Torre e Marco Bonino. Dopo i saluti di Anna Occhipinti, Direttrice del Parco Archeologico Lilibeo Marsala, farà seguito la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia e di Giuseppe Todaro, Presidente BCsicilia Marsala. L’iniziativa è promosso da Assessorato Regionale BB.CC., Parco Archeologico Lilibeo, BCsicilia, Amici Parco Archeologico. A conclusione è prevista una degustazione di vini offerta da Fina. Per informazioni: Tel. 391.1179632 – Email: marsala@bcsicilia.it

La battaglia di Drepana (Trapani) e quella delle Egadi; due scontri militari avvenuti a 8 anni di distanza. Si propone un iniziale quadro del territorio nel quale i fatti sono avvenuti, sottolineando come un aiuto alla ricostruzione del profilo costiero trapanese ci viene dato dalle fonti antiche e in particolare dal racconto di Polibio. La battaglia di Drepana come momento chiave della prima guerra punica, in quanto una sopravvalutazione della vittoria da parte dei Cartaginesi diviene la premessa per nefaste conseguenze nel successivo scontro navale alle Egadi. Il secondo tema trattato è quello relativo alla grande quantità di rostri trovati nel luogo ritenuto quello della battaglia delle Egadi, posizionato al largo della costa settentrionale di Levanzo. L’ipotesi è che la flotta cartaginese fosse composta prevalentemente da navi da carico commerciali e che pertanto non si sia trattato di una vera e propria battaglia, ma di un agguato e dell’affondamento di un carico di vettovaglie diretto ad Erice, dove il generale Amilcare Barca presidiava il campo militare cartaginese. I decisivi scontri navali di Drepana e delle Egadi avrebbero cambiato il corso della storia del Mediterraneo.

Nella foto la copertina del libro.