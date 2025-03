Per il Birrificio Baroni Birra premi speciali agli Italy Food Awards 2025 e Sicilia Food Awards 2024

TRAPANI – il Birrificio Baroni Birra, fondato nel 2020 con l’obiettivo di esaltare le ricchezze del territorio siciliano, raggiunge un nuovo traguardo di prestigio nel panorama delle birre artigianali. Quest’anno, nel corso degli importanti Italy Food Awards 2025, il birrificio ha ricevuto il premio speciale Tradizione e Innovazione Produttiva, un riconoscimento assegnato alle aziende che meglio hanno saputo coniugare il rispetto delle tradizioni con un approccio innovativo alla produzione. Nel corso della serata Baroni Birra ha conquistato anche un’altra onorificenza importante e senza precedenti: il premio speciale “Hall of Fame” ai Sicilia Food Awards 2024, diventando così l’unico birrificio ad aver mai ottenuto questo titolo.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano, sabato 1° marzo, in una suggestiva cena di gala, durante la quale i tre soci fondatori del birrificio – Andrea Busetta, Giovanni Oro e Luigi Di Via – hanno ritirato personalmente i due prestigiosi riconoscimenti. Un momento di grande emozione e orgoglio per l’azienda, che ha visto premiato il proprio impegno nel creare birre artigianali d’eccellenza, capaci di raccontare e valorizzare il territorio siciliano.

«Questi due importantissimi riconoscimenti – affermano i tre soci – rappresentano un’ulteriore conferma dell’eccellenza e della qualità senza compromessi dei nostri prodotti realizzati con le materie prime di cui il nostro territorio è ricco e che racchiudono la storia, l’identità, i sapori e le tradizioni della Sicilia».

Fondata dai tre amici con una visione comune, l’azienda si è dedicata sin dall’inizio alla creazione di birre artigianali di altissima qualità, utilizzando ingredienti d’eccellenza del territorio siciliano, come il Fior di Sale, il miele di fico d’India, il mosto di Zibibbo e l’uva passa. Il processo produttivo esclude pastorizzazione e microfiltrazione, preservando la purezza e l’autenticità delle materie prime.