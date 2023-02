Per il decimo anno, l’hair stylist e make up artist trapanese Nino Grammatico è al Festival di Sanremo

TRAPANI – L’hair stylist e make up artist trapanese Nino Grammatico fino all’11 febbraio sarà alla 73esima edizione del Festival di Sanremo all’interno del team “Al Pacino Look Maker” di Roma, importante service che si occupa di “hair style” e “make up” per numerose produzioni Rai. Nino Grammatico completerà i look degli artisti e dei […]

TRAPANI – L’hair stylist e make up artist trapanese Nino Grammatico fino all’11 febbraio sarà alla 73esima edizione del Festival di Sanremo all’interno del team “Al Pacino Look Maker” di Roma, importante service che si occupa di “hair style” e “make up” per numerose produzioni Rai.

Nino Grammatico completerà i look degli artisti e dei vip con le acconciature e il trucco.

“E’ un’esperienza molto importante a livello professionale, ma anche umano. Sono grandi occasioni di aggiornamento professionale. Che è, in fondo, la cosa più importante nel nostro settore. Stare al passo con le tendenze è fondamentale e, davvero, situazioni come queste a mio parere sono fondamentali. Nonostante sia il decimo anno che partecipo le emozioni restano sempre forti” – così dichiara.

Il salone di Nino Grammatico si trova in Via Conte Agostino Pepoli n. 146, a Trapani.