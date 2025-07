Per il “Progetto Policoro” si cerca un animatore di comunità

MAZARA DEL VALLO – La Diocesi di Mazara del Vallo, in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, l’Ufficio di Pastorale giovanile e la Caritas diocesana ricerca un nuovo animatore di comunità per il “Progetto Policoro”. La figura deve essere un giovane da impegnare nella promozione della cultura del lavoro, dell’imprenditorialità giovanile e dell’economia civile, che collabora con le realtà del territorio per favorire percorsi di crescita, orientamento e formazione, specialmente per i giovani. I requisiti richiesti sono i seguenti: età compresa tra i 20 e i 30 anni; residenza nel territorio diocesano; esperienza ecclesiale nella Diocesi o in una associazione; sensibilità ai temi sociali, del lavoro e della dottrina sociale della Chiesa; flessibilità e disponibilità a partecipare ai corsi di formazione fuori sede; spirito di iniziativa, capacità relazionali e di lavoro in équipe. Gli interessati devono inviare il proprio curriculum vitae entro il 15 agosto, insieme a una lettera motivazionale all’indirizzo email diocesi.mazara@progettopolicoro.it, specificando nell’oggetto: “Candidatura animatore di comunità – Progetto Policoro”. I candidati ritenuti idonei verranno convocati per un colloquio conoscitivo.