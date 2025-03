Per l’8 marzo è possibile trasformare la propria poesia in una canzone

CEFALU’ – In occasione dell’8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo ETS di Cefalù dà il via a un’iniziativa speciale per celebrare la figura della donna in tutte le sue sfaccettature. Quest’anno l’Associazione offre un’opportunità unica a poeti e poetesse di rendere immortali le loro parole attraverso la magia della musica.

L‘Associazione Siciliana Musica per l’Uomo invita tutti i poeti e le poetesse a inviare le loro composizioni dedicate alla donna, che verranno musicate e pubblicate sul sito ufficiale dell’Associazione. Ogni poesia che verrà inviata sarà trasformata in una canzone, creando un connubio perfetto tra la forza delle parole e la potenza della musica.

Come partecipare:

I poeti e le poetesse interessati a prendere parte all’iniziativa possono inviare una poesia dedicata alla donna alla mail info@musicaxuomo.it. Insieme alla poesia, è richiesta una semplice autodichiarazione che attesti che il testo è originale e che l’autore autorizza l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo a musicare la poesia senza ricevere alcun compenso.

Una volta musicate, le poesie saranno pubblicate sul sito dell’Associazione, dove tutti potranno ascoltarle e apprezzarle. Un’occasione imperdibile per dare voce alla propria visione della donna, e per far sì che la bellezza della poesia risuoni in modo nuovo, arricchita dalla melodia.

Con questa iniziativa, l’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo desidera rendere omaggio alla forza, alla bellezza e alla resilienza della donna, unendola in un abbraccio simbolico fatto di parole e musica. L’8 marzo diventa così non solo una data di celebrazione, ma anche un momento di riflessione, di cultura e di emozione condivisa.