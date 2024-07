Per la nomina di Dagnino ad assessore all’economia, plauso di F. I. e di Confcommercio Palermo. “Professionista autorevole e di indiscussa competenza”

PALERMO – “La nomina dell’avvocato Alessandro Dagnino quale assessore all’economia conferma la scelta di competenza e professionalità cui è stata ed è improntata l’azione del Governo regionale.

Dopo l’Assessore Falcone che ha unito visione politica e competenza tecnica, e che ancora una volta vogliamo ringraziare per il contributo significativo dato in questi anni al risanamento dei conti regionali, il Presidente Schifani sceglie un tecnico, un professionista di grandissima esperienza che certamente darà un importante contributo per proseguire il lavoro fondamentale di gestione e programmazione della spesa e delle finanze regionali.

Anche a nome di tutto il Gruppo parlamentare, non posso che augurare buon lavoro all’avvocato Dagnino – di cui ho avuto modo di apprezzare professionalmente la grande passione e competenza – ringraziandolo per aver accettato un incarico certamente gravoso, che sono certo assolverà con dedizione”.

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana

Dal canto suo, la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, insieme a tutti i colleghi della federazione, esprime apprezzamento per la nomina dell’avvocato Alessandro Dagnino ad assessore regionale dell’Economia.

“Alessandro Dagnino avrà un ruolo importante e delicato per il governo della Regione – dice la Di Dio -. Sono lieta che la scelta sia caduta su un professionista autorevole e di indiscussa competenza. Nonostante la strada sia in salita, per le difficoltà finanziarie della Regione, sono certa che Dagnino farà bene lavorando con serietà, dedizione, buon senso e passione, come del resto ha dimostrato nei tanti anni in cui ha ricoperto la carica di vicepresidente di Confcommercio Palermo”.