Per la rassegna culturale “Carmine Art” ‘Conversazioni sull’arte’

MARSALA – Nuovo appuntamento con la rassegna culturale “Carmine Art”, realizzata in collaborazione tra la Diocesi di Mazara del Vallo, l’Associazione Culturale ‘Ciuri’, la rivista on line Loft Cultura e l’associazione GIVA Delegazione Marsala, per domani, martedì 13 settembre con inizio alle ore 19 nella Chiesa del Carmine a Marsala. In programma, per il progetto “Terredoccidente”, di cui è direttore artistico il professor Enzo Campisi, ‘Conversazioni sull’arte’, che vedrà dialogare lo stesso Campisi con Enzo Fiammetta, Direttore del Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina e con Viviana Rizzuto, ideatrice del “Museo diffuso dei cinque sensi” e assessore alla Cultura del Comune di Gibellina. Il progetto TERREDOCCIDENTE, tende ad arricchire l’offerta culturale della città di Marsala, e si propone come occasione di riflessione per i visitatori del sito culturale, ospitando protagonisti di rilievo che contribuiscono con la loro attività a rilanciare e valorizzare il patrimonio della provincia e della Sicilia intera.

Enzo Fiammetta, da direttore del Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi di Gibellina ha ricevuto il premio ICOM 2011 per il miglior progetto di mediazione culturale in Italia. Nella direzione del Museo collabora con Achille Bonito Oliva per le arti visive e Francesca Corrao per la poesia.