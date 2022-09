Per la rassegna “Letture nel Chiostro”, presentazione del libro “Diavoli di sabbia” di Elvira Seminara

PARTANNA – Si conclude oggi mercoledì 21 settembre, alle ore 18:30 nelle scuderie del Castello Grifeo la rassegna “Letture nel Chiostro“, con un’ultima imperdibile presentazione del libro “Diavoli di sabbia” di Elvira Seminara, edito da Einaudi.

“Con noi ancora una volta – ha ribadito l’assesora alla cultura Noemi Maggio – le associazioni “madrine” che ci hanno accompagnato per tutta la rassegna. Vi aspettiamo per chiudere in bellezza con una nuova location, le scuderie del Castello Grifeo”.