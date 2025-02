Per le elezioni provinciali in Sicilia si vota il 27 aprile

PALERMO – Il recente decreto del Presidente della Regione, Renato Schifani, ha stabilito che il 27 aprile, in Sicilia, si terranno le elezioni di secondo livello per scegliere i presidenti e i consiglieri dei Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e i componenti delle assemblee delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

Voteranno gli organi elettivi comunali in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta (le province) per l’intera giornata del 27 aprile, dalle ore 8 alle 22.

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri che varia da 10 a 16 a seconda della popolazione residente. Sono organi eleggibili del Libero Consorzio il presidente della provincia, che viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali. Sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni.

Non possono essere eletti e non possono partecipare alle operazioni di voto gli assessori.

Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto.

Possono essere eletti a consiglieri del Libero Consorzio sia i sindaci che i consiglieri in carica dei Comuni che appartengono all’area dell’ente.