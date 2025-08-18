Per Selinunte Estate, oggi “La Milonga degli Dei”, domani “Questo, codesto e quello” di Pirandello. Dal 20 al 27 agosto, “Festival della bellezza”

SELINUNTE – La nuova e penultima settimana di Estate Selinunte si apre con un viaggio multi-sensoriale che culmina in un’immaginifica Milonga degli Dei, stasera (18 agosto alle 19.30) al tramonto al Baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte. Il vero e proprio rito sociale del Tango, aperto a tutti, ballerini rodati e neofiti, chiede per tetto un firmamento di stelle, ma pesta una superficie in legno di rovere, allestita proprio per permettere movimenti adeguati. Sarà un vero viaggio nel mondo del tango, tra giochi di luci che rendono suggestivo lo scenario: la milonga vanta infatti confini, e testimoni, divini, dal tempio di Era a quello di Zeus, fino al Baglio Florio, che al divino è naturalmente vocato. E un profumato aperitivo al crepuscolo, che aggiunge fascino a ⁶un’esperienza irripetibile. Organizzano ASD Tango DOC e Cannoli Ospitanti. Biglietti: 20/10 euro. 35 euro a coppia

“Pirandello. Questo, codesto e quello” è il nuovo spettacolo – che va in scena martedì alle 21 al Tempio di Hera – dedicato al Premio Nobel agrigentino, scritto a quattro mani da Sergio Vespertino (che lo interpreta) e Salvatore Ferlita. Musiche originali eseguite dal vivo dalla fisarmonicista Virginia Maiorana. Biglietti: 15/12.30 euro.

Estate di Selinunte è il cartellone costruito dal Parco archeologico e da CoopCulture in collaborazione con Genìa. Info e biglietti: www.coopculture.it.