Per una libera informazione

PARTANNA – Ormai è pressoché scontato che a livello di istituzioni si dovrebbe assicurare la più ampia informazione e trasparenza. Spesso, anche se questo ha un costo, ci si avvale a tale scopo di un addetto stampa che, oltre a fornire le informazioni istituzionali, si preoccupi anche di fornirle a tutte le agenzie di informazione soprattutto del territorio. Non sembra che questo succeda a Partanna e non solo perché non esiste un addetto stampa. Le informazioni e i comunicati relativi agli eventi della città e del territorio (quando ci sono) sembrano riservati a pochi e, comunque, non sono adeguatamente diffusi. Un esempio banale recente: quante agenzie informative locali hanno ricevuto la comunicazione dei saluti dell’amministrazione comunale al mondo della scuola per l’inizio dell’anno scolastico? Perfino il programma delle tanto discusse feste estive è uscito con molto ritardo e in un manifestino che tanti esercenti dicono di non avere nemmeno visto: forse c’era il pericolo che, essendone informata, influenzata dal successo delle numerose iniziative estive nel passato, venisse tanta gente? O forse c’era l’esigenza di nascondere un ritardo comunicativo organizzativo o una povertà di iniziative coinvolgenti (se rapportate a quanto invece è costantemente avvenuto a Partanna in più di vent’anni a questa parte)?. Quanti sono riusciti ad ascoltare e seguire on line una seduta di consiglio comunale accettabilmente trasmessa? E quanti sono riusciti a trovarla nel web dopo la sua trasmissione? A nostro avviso, una amministrazione degna del nome non solo deve impegnarsi ad assicurare ai cittadini la fruizione dei servizi (luce (?), acqua (?), sicurezza, pure dai cani liberi in branco, ecc.), ma anche una informazione attenta ed una trasparenza che sono altrettanto necessarie. (a.b.)