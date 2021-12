Percorsi di Restauro al Museo Diocesano: Il “Cristo salvato”

MAZARA DEL VALLO – Ritorna quest’anno, per le iniziative del tempo natalizio, un appuntamento con i percorsi di restauro al Museo Diocesano.

Nonostante le circostanze pandemiche, il Museo ha deciso di continuare le attività culturali, garantendo comunque la sicurezza, e offrendo al territorio un prezioso e significativo momento di arte e spiritualità.

Il Crocifisso che viene presentato, mancante delle braccia e della croce di supporto, ha il capo leggermente reclinato sulla spalla destra, dove ricade una lunga ciocca di capelli; il Cristo spirato ha gli occhi chiusi e l’espressione del volto grave, dolente e assorta. La corona di spine, probabilmente soprammessa, è oggi perduta.

Il corpo allungato ha memoria dell’asciutta eleganza gotica, ma ha già un modellato di ispirazione classica cinquecentesca: la sua datazione può collocarsi agli inizi del secolo XVI.

Poco sappiamo delle origini e della storia di questo drammatico Cristo, già mutilo e salvato dall’abbandono grazie all’attenzione amorevole di don Antonino Lombardo e affidato al Museo Diocesano tramite le cure del Vicario, mons. Vincenzo Greco.

“L’opera, che abbiamo apposta definito “il Cristo salvato”, è un esempio di raffinato manufatto protorinascimentale non comune in questa Diocesi. Siamo tra la fine del Gotico e l’inizio del Rinascimento, come attestano i tratti del volto e la sensibilità alla luce dell’intera scultura. Le sue condizioni, davvero precarie, lo indicano come sopravvissuto ad una tragica storia – dichiara Francesca Paola Massara, direttore del Museo – Il magistrale restauro e l’inserimento nel percorso espositivo offrono a questo Christus dolens una seconda vita spirituale, un’opportunità di continuare a dialogare con il mondo”.

Il restauro è stato operato dal M.o Gaetano Edoardo Alagna, che parteciperà alla presentazione dell’intervento, spiegandone con perizia i dettagli.

Sarà offerta la possibilità di visite gratuite, guidate dal qualificato staff del Museo. Per l’ingresso al Museo è richiesto green pass.