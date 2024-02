Performance del gruppo musicale “V.Pappalardo” per la continuazione di un percorso di crescita culturale

CASTELVETRANO – Grazie all’invito del Presidente del C.d. A. della Grigoli distribuzione S.R.L. che gestisce il Centro Commerciale Belicittà, avv. Pietro Bruno, ed alla disponibilità del Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosa Barone dell’I. C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano, una rappresentanza dell’orchestra scolastica formata dagli alunni dei percorsi a indirizzo musicale ha avuto la grande opportunità di esibirsi venerdì 09/02/2024 nel Centro Commerciale Belicittà,nell’ambito della presentazione del libro “Io, l’Italia e l’Europa” di Alessandro Butticè, alla presenza dell’eurodeputato on. Caterina Chinnici e con la partecipazione di tutte le Forze dell’Ordine e di molte Associazioni cittadine.

L’Ensemble, che prende il nome “Vito Pappalardo” dal plesso sede dell’indirizzo musicale sin dalla sua nascita, preparato dai docenti delle classi di strumento proff. Carlo Barbera (Chitarra), Maria Teresa Clemente (Violino), Maria Zancana (Pianoforte) e Francesco Federico (Flauto), si è esibito, sotto la direzione dei proff. Francesco Federico e Maria Zancana, all’apertura della manifestazione, con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven ed, alla chiusura, con l’esecuzione del brano What a Wonderful World di L. Armstrong cantata da Gabriele Pellegrini, ex alunno dell’indirizzo musicale, dopo il dialogo tra l’avv. Pietro Bruno e l’autore del libro Alessandro Butticè.

Il Dirigente Scolastico ha ben accolto l’invito perché il libro celebra i valori europei che ben si coniugano con il senso di appartenenza ad una comunità ed a una nazione, in linea con la mission della scuola che intende promuovere iniziative di respiro europeo, come la partecipazione alle mobilità all’estero previste dal Programma ERASMUS+ e tutte le iniziative didattiche che facilitano l’acquisizione di competenze di cittadinanza europea ed attiva, come ad esempio la conoscenza della Costituzione Italiana a partire dalla classe 5^ della Scuola Primaria, i percorsi di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo o di Educazione ambientale ed alimentare. La partecipazione dell’Ensemble “V. Pappalardo” manifesta, dunque, la volontà di offrire ai propri studenti un percorso di studi stimolante ed improntato al raggiungimento del benessere umano e culturale della persona e rende orgogliosa tutta la comunità scolastica per l’elevata esecuzione dei brani e per aver puntato negli ultimi 30 anni alla pratica musicale, quale chiave per il raggiungimento di competenze che consentano agli alunni di essere protagonisti del proprio futuro.