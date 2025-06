PARTANNA – Venendo da Selinunte all’inizio della strada provinciale Zangara prefetti Amari in direzione Partanna, in prossimità della prima curva, una segnalazione di frattura del manto stradale con necessario spostamento a sinistra è molto pericolosa perché non adeguatamente segnalata e al buio la sera/notte. E’ opportuno provvedere, almeno illuminandola.