Perquisizioni nei quartieri popolari di Marsala. Trovato un arsenale in un garage. 2 arresti

MARSALA – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marsala hanno arrestato 2 marsalesi di 21 e 25 anni per detenzione di armi clandestine, furto e ricettazione.

I militari dell’Arma, con l’ausilio di personale del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno ispezionato e perquisito locali, garage e appartamenti delle case popolari alla ricerca di sostanze stupefacenti e allacci abusivi alla rete elettrica pubblica.

Durante la predetta attività, ben occultati all’interno di un garage nella disponibilità dei due indagati, sono stati rinvenuti e sequestrati:

un fucile marca Marocchi mod. 64 cal. 22 con matricola abrasa ed alterato (fucile a canne mozze);

un fucile marca Beda mod. Argus semiautomatico cal. 12 con matricola abrasa, armato e con il colpo in canna;

un caricatore per pistola con 3 colpi cal. 22;

n. 12 cartucce cal. 12;

una baionetta.

Durante la perquisizione veniva altresì verificato l’allaccio abusivo della corrente elettrica alla rete pubblica e, nel tombino dove era presente l’allaccio abusivo, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro dosi di cocaina e crack pronti per essere ceduti.

A seguito dell’udienza di convalida per i due marsalesi si sono aperte le porte del carcere di Trapani.