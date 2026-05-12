Pesca, Cisal e armatori incontrano Schifani e Galvagno: “Bene 5 milioni contro il caro-carburante”

PALERMO – “Gli armatori siciliani stanno affrontando incredibili difficoltà e la disponibilità del presidente Renato Schifani e del presidente Gaetano Galvagno a stanziare 5 milioni di euro contro il caro-carburante è un primo, fondamentale sostegno a questo settore produttivo e ai lavoratori”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca (Cisal Sicilia), Giovanni Lo Schiavo e Gaetano Aiello (Cisal Catania) che, insieme a una delegazione delle marinerie siciliane, questa mattina (12 maggio) hanno incontrato a Palazzo dei Normanni il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino.

“Come Cisal sosteniamo la battaglia delle marinerie siciliane – continuano i rappresentanti sindacali – e guardiamo con favore all’impegno delle istituzioni che ringraziamo per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. Il caro-carburante sta colpendo duramente l’economia regionale e i 5 milioni, che fanno parte di un pacchetto di 30 milioni di aiuti, sono un’ottima notizia. Abbiamo chiesto ulteriori provvedimenti per tutelare le marinerie siciliane, da portare avanti in ogni sede grazie a una sana sinergia tra parti sociali, datoriali e istituzioni“.