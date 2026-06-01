Petralia Sottana, intervento di colecistectomia su paziente 88enne. Lettera di ringraziamento all’équipe del Presidio “Madonna dell’Alto”

PETRALIA SOTTANA – Lo scorso 22 maggio, presso il Reparto di Chirurgia e la Sala Operatoria del Presidio Ospedaliero Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, è stato eseguito un intervento di colecistectomia su un paziente di 88 anni, affetto da patologie concomitanti quali diabete e insufficienza renale. L’anziano, Santo Salvo di Gangi, ha scelto volontariamente di essere operato presso la struttura madonita, dopo aver condiviso il percorso clinico con i figli Gaetano e Giuseppina.

L’operazione, della durata di circa tre ore, è stata condotta dall’équipe del Reparto di Chirurgia diretta dal dottor Antonio Miranti, con la collaborazione della dott.ssa Tiziana Facella, della dottoressa Flavia Pinto e dell’anestesista Dario D’Alessandro, insieme al personale infermieristico, ausiliario e Oss dei reparti coinvolti. Al termine del decorso post-operatorio, il paziente ha voluto esprimere formalmente la propria gratitudine con una lettera indirizzata alla direzione sanitaria e all’équipe che lo ha assistito.

«Avevo paura prima di entrare in sala operatoria – ha scritto Santo Salvo – come è normale alla mia età, ma ho trovato medici, anestesisti, infermieri e tutto il personale calmi, chiari e pazienti. Mi avete spiegato cosa stavate facendo, mi avete trattato con rispetto e non mi avete mai fatto sentire ‘troppo vecchio’ per meritare attenzione. L’intervento è andato bene e anche il dopo è stato seguito con cura, pazienza e gentilezza. Non è scontato, lo so. Grazie per la professionalità e per l’umanità che mettete ogni giorno nel vostro lavoro. Grazie per avermi rimesso in piedi e per aver ridato serenità a me e alla mia famiglia».